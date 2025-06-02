Yeni Yol Partisiyle Görüşmeler Yapıldı

YENİ YOL PARTİSİ’NDEN HÜDA PAR’A ZİYARET

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret etti. Kaya, ziyaretine Yeni Yol Partisi grup başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen, TBMM Başkan adayı Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ile birlikte katıldı. HÜDA PAR Genel Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mersin Milletvekili Faruk Dinç de görüşmede yer aldı.

GÖRÜŞMEDE ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, yarın gerçekleştirilecek TBMM Başkanlığı seçimini hatırlatarak, “Başkan adayları bu vesileyle kendilerini ziyaret ettiler” dedi. Yapıcıoğlu, ziyaret çerçevesinde ülke gündemindeki bazı konular üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Yapıcıoğlu, “Son süreç ve Sayın Bahçeli’nin çağrı yaptığı Meclis’te kurulması istenen komisyonla ilgili konuları ele aldık. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi ve iç cephenin güçlendirilmesi bağlamında görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah bu tür görüşmelerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

İSTİŞARELERİN DEVAM ETMESİ YÖNÜNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Kaya ise Yapıcıoğlu’na kabulü için teşekkür etti. Kaya, “Adaylıkla ilgili ziyaret gerçekleştirdik, ayrıca Türkiye’nin meseleleri üzerine karşılıklı istişare etme fırsatı bulduk. Genel olarak benzer görüşleri paylaştık. İnşallah süreçte HÜDA PAR ile TBMM’nin temel meselelerinde istişarelerimizi sürdürme konusunda bir görüş birliğine vardık” dedi. Yeni Yol Partisi’nin TBMM Başkan Adayı Karaman da yarınki seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek Yapıcıoğlu’na teşekkür etti.