Yeni Yol Toplantısında Arıkan Açıklama Yaptı. TBMM Olağanüstü Toplanmalı, Dedi

ÇÖZÜMÜN ADRESİ ANKARA’DIR

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Çözümün adresi Ankara’dır, makamı Gazi Meclis’tir, temsilcisi de aziz milletimizdir. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; TBMM sadece bu süreci ele almak üzere, olağanüstü gündemle toplanmalıdır” ifadeleriyle Yeni Yol Meclis Grup Toplantısı’nda konuştu. Arıkan, Türkiye’de son zamanlarda yaşanan gelişmeleri ele aldı.

AKAN KANIN DURMASI ÖNEMLİDİR

PKK’nın kendisini feshetmesi ve silah bırakması konusunda düşüncelerini paylaşan Arıkan, “Bu 50 yılda çok şeyler kaybettik. Zamanımızı kaybettik. Gençlerimizi, insanlarımızı kaybettik. Huzuru, güvenliği kaybettik. En önemlisi de geleceğe dair umutlarımızı erteledik” dedi. Ayrıca Türk ve Kürt milletinin bu toprakların ortak sahibi olduğunu belirtti. Milli Görüş Hareketi olarak Türkler ve Kürtlerin kardeşliğini güçlendirmek adına çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

MÜZAKERE ZEMİNİ GEREKİYOR

Akan kanın durmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Arıkan, “Biz iktidarın şiddetin önüne geçmeye yönelik samimi çabalarını desteklemekten imtina etmeyiz. Ancak ‘Terörsüz Türkiye’ tanımlamasının yeterli olmadığı kanaatindeyiz” dedi. “İhtiyacımız olan yaşanabilir bir Türkiye’dir” vurgusu yapan Arıkan, bu tür bir ortamda terörün, şiddetin ve gözdağı verme amaçlı gözaltıların olmayacağını söyledi.

ŞEFFAF YÖNETİM BEKLENTİSİ

PKK’nın silah bırakması gibi olumlu bir gelişmenin yanı sıra, iktidardan da baskı ve tahakkümden vazgeçmesini beklediklerini belirten Arıkan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerçekten bir müzakere zeminine dönüştürmesi aynı şekilde olumlu bir gelişme olacaktır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, iktidarın siyasi partileri düşman olarak görmekten vazgeçmelerinin gerektiğine dair uyarılarda bulundu.

ANKARA’DA TOPLANILMALI

PKK’nın Türkiye için bir sorun olduğunu söyleyen Arıkan, “Unutmayalım ki, teröre ödenen bedel, aziz milletimizin tümü tarafından ödenmiştir. Bu sürecin nasıl yürütüldüğünü bilmek, 86 milyon insanımızın en tabii hakkıdır” dedi. Son olarak, TBMM’nin bu süreçle ilgili olarak olağanüstü gündemle toplanması gerektiğinin altını çizdi ve “Birkaçı dışında, milletvekillerinin bu süreçle ilgili hiçbir bilgisi yok” ifadelerini kullandı.