Yeni Yönetmelik: Apartman ve Site Yönetiminde Değişiklikler

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NDAN YENİ DÜZENLEME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartman ve site yönetimleri için hazırladığı yeni düzenleme ile sektörde önemli bir değişim gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu düzenleme ile apartman ve site yönetim şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor ve böylece bu firmalar denetim altında tutulacak. Yeni yönetmelik taslağı, apartman ve site yönetim hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bu çerçevede, firmaların niteliklerinin belirlenmesi, sınıflandırılması ve kayıt altına alınması gibi işlemler detaylandırılacak. Tesis yönetim şirketlerinde çalışan personelin eğitim durumu ve yeterlilikleri de denetlenecek.

ŞEFFAFLIK VE GÜVENİN ARTIRILMASI

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Bakanlık tarafından getirilen yetki belgesi zorunluluğunun sektördeki pek çok sorunu çözeceğini ifade etti. Sandalcı, yeni düzenlemeyle tesis yönetim şirketlerinin mali ve idari şeffaflık sağlayarak kat maliklerine düzenli bilgi vermek zorunda olacaklarını vurguladı. Bu şeffaf bilgi akışının tesis yönetimi sektöründeki güveni artıracağını belirten Sandalcı, eğitimli ve yetkin personel tarafından sunulan hizmetlerin vatandaşların haklarını daha iyi korumasını sağlayacağını söyledi. “Bu durumda hem kat maliklerinin yaşadığı sorunların azalmasını hem de sektördeki hizmet kalitesinin artmasını sağlayacak” dedi.

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN GÜNCELLENMESİ

Suat Sandalcı, 1965 tarihli Kat Mülkiyeti Kanunu’nun günümüz ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek, bu düzenlemenin beklenen bir reform olduğunu ifade etti. Sandalcı, mevcut kanunun modern ihtiyaçlara yanıt vermediğini ve bu düzenlemeyle tesis yönetim hizmetlerinin günümüz taleplerine uygun hale getirileceğini vurguladı. Gelecekte mevzuatın modernize edilmesiyle birlikte, apartman ve site yönetimlerinde daha etkin bir denetim ve yönetim anlayışının sağlanacağına dikkat çekti.

DENETİMİ ARTIRACAK ADIMLAR

Suat Sandalcı, sektördeki ‘mafya’ anlayışının ve suistimallerin bu düzenlemeyle son bulacağını dile getirdi. Yüksek aidat uygulamaları ve denetimsiz yönetimlerin denetim altına alınacağını anlatan Sandalcı, yıllardır lisanssız ve denetimsiz çalışan bazı firmaların vatandaşları mağdur ettiğini ifade etti. Bu düzenlemenin, kat maliklerini mağdur eden uygulamalara son vereceğini belirten Sandalcı, “Böylece, vatandaşlarımız daha güvenli ve hesap verebilir yönetimlerle çalışabilecek” diye konuştu.

GÜVENİLİR YÖNETİMLER İÇİN ÇALIŞMALAR

Suat Sandalcı, sektörlerinde kalıcı standartlar oluşturmak için yürütülen çalışmalara da değindi. Bakanlık ile birlikte daha kapsamlı bir düzenlemenin planlandığını söyleyen Sandalcı, Türkiye genelinde yapılacak bir çalıştay ile sektörde kalıcı standartların tartışılacağını belirtti. Kat maliklerinin daha şeffaf ve güvenilir yönetimlere ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Sandalcı, gelecekte gerekli belgeleri mevcut olmayan firmaların cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğini ve yalnızca yüksek yetki belgeli firmaların büyük tesislere hizmet verebileceğini söyledi.

KAT MALİKLERİNE DAVET

Suat Sandalcı, genel kurul toplantılarına katılımın önemine dikkat çekerek kat maliklerine daha aktif olmaya davet etti. Kat maliklerinin yönetim kararlarına katılmasının gerektiğini belirten Sandalcı, bu toplantılara katılmanın alınan kararlarda söz sahibi olma noktasında kritik bir rol oynayacağını vurguladı. “Kat maliklerinin bu süreçte sorumluluklarını üstlenerek aktif katılım göstermeleri, yönetim süreçlerine dair daha bilinçli bir katkı sağlayacaktır” şeklinde ifadeler kullandı.

YENİ DÜZENLEME İLE KAPSAMLI DEĞİŞİM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda apartman ve site yönetimlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırlıyor. Yeni düzenlemeyle 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda güncellemeler yapılarak apartman ve site yönetim firmalarına yetki belgesi zorunluluğu getirilecek ve bu firmalar denetime tabi olacak. Ayrıca, kurallara uymayan firmalar için faaliyet yasaklamaya kadar varan yaptırımlar uygulanacak.

MEVZUAT TASLAĞINDAN BEKLENTİLER

Yeni yönetmelik taslağı, apartman ve site yönetimi hizmetlerinin standartlarını artırmayı öngörüyor. Firmaların niteliklerinin belirlenmesi, sınıflandırılması ve eğitimli personel ile hizmet sunulması gibi konularda detaylı düzenlemeler yapılacak. Şirketlerin mali ve idari şeffaflık sağlayarak kat maliklerine düzenli bilgi sunması zorunlu olacak. Kurallara uymayan firmalara uygulanacak yaptırımlar ile tesis yönetimi alanında güvenilir hizmet sunulması amaçlanıyor. Taslak mevzuat, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunuldu.