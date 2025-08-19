Haberler

Yeni Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmi olarak yayımlandı. Bu yeni yönetmelikle beraber, araçlarda bulunması zorunlu olan araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ile acil durum butonu uygulamasının yürürlük esasları düzenlendi. Yönetmelik yürürlüğe girdiği günden itibaren, ilk kez tescil edilecek araçlarda bu cihaz ve sistemlerin bulundurulması gerekecek.

KADAMELİ GEÇİŞ TAKVİMİ UYGULANACAK

Daha önce trafiğe çıkan araçlar için ise bir geçiş takvimi belirlendi. Yönetmelikte ayrıca, okul servis araçlarına yönelik geçici bir düzenlemeye de yer verildi. Bu düzenleme çerçevesinde, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen veya edilecek olan, ayrıca önceki mevzuata uygun kamera-kayıt cihazı bulunduran araçlar için yeni şartların yerine getirilmesi 31 Aralık 2027’ye kadar ertelendi. Yeni yönetmelik hükümleri, İçişleri, Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarınca yürütülecek.

ÖNEMLİ

Kaptanlık Oyunu Sonucu Açıklandı

18 Ağustos 2025'teki MasterChef kaptanlık oyununu kimin kazandığı, program izleyicileri arasında merakla araştırılıyor. Kaptanlık oyunları, yarışmanın seyrini önemli ölçüde belirliyor.
Genel Tarım Sayımı Erzincan’da Yapılıyor

Genel Tarım Sayımı, Erzincan'ın merkez ve 8 ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK işbirliğiyle sürmekte. Ekipler, çiftçilerin bilgi beyanlarını toplayarak tarımsal potansiyeli değerlendirecek.

