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Yeni Yönetmelik: Sağlıkta İstihdam Artışı

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YENİDİZAYN VE İSTİHDAM OLANAKLARI

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” hedefiyle sağlık sektöründe dönüşüm oluşturacak geniş kapsamlı düzenlemelerin hayata geçirildiğini duyurdu. Memişoğlu, “Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, 9 sağlık meslek grubunda yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturuyoruz,” şeklinde ifadeler kullandı.

KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLERİN İÇERİĞİ

Yeni yönetmelik, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasını ve erişilebilirliğini artıracak birçok düzenleme içeriyor. Bakan Memişoğlu, sağlık altyapısını ve tesislerini güçlendirmek için kısa süre içinde birçok önemli değişikliğin uygulanacağını vurguladı. Memişoğlu, bu düzenlemelerin toplum adına bir hizmet anlayışıyla yapıldığını belirterek, “Bizler, millete hizmetin boynumuzun borcu olduğuna inanıyor, bu mesuliyetin bilinciyle canla başla çalışıyoruz. Yeni yönetmeliğin ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum,” dedi.

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