Yeni Yönetmelikle Aile Hekimliği Gelişiyor

YENİ YÖNETMELİK İLE GELEN YENİLİKLER

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 30 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği hakkında hekimler ve toplumla bir video açıklaması paylaştı. Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarında da yer alan bu açıklamada, Memişoğlu, sağlık sektörünün dünya üzerindeki en önemli hizmet alanlarından biri olduğunu vurguladı. Aile hekimliğini etkili ve verimli hale getirmek amacıyla sürekli gelişen bir sağlık sistemi yaratmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

AİLE HEKİMLİĞİNİN ÖNEMİ

Tecrübeli bir ekip ile çok sayıda hekim ve paydaşla gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucu yönetmeliğin hazırlığını tamamladıklarını ifade eden Memişoğlu, bu konuda kamuoyu ve sağlık çalışanlarıyla bilgi paylaşımında bulunduklarını aktardı. Memişoğlu, “Kuşkusuz temel sağlık hizmetleri noktasında aile hekimliği, birinci basamakta çok mühim bir yer tutuyor. Aile hekimliğinin ikinci ve üçüncü basamakla entegrasyonu, sağlık hizmeti sunumunda kritik önem arz ediyor.” şeklinde değerlendirme yaptı.

HASTA SAYISINDA AZALMA

Hekim başına düşen hasta sayısının 4 binden 3 bin 500’e düşürüldüğünü söyleyen Memişoğlu, “Aile hekimlerimiz müsterih olsunlar. Hasta sayısını azaltarak vatandaşlarımıza aile hekimliklerince ayrılan süreyi artırıyoruz, kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlemlerin etkin yapılmasını teşvik ediyoruz.” dedi.

VATANDAŞLARA DAVET

Yönetmelik değişikliği ile toplumun hastalık yüküne göre hizmet planlaması yapıldığını, özellikle kronik hastaların ve 65 yaş ve üstü kişilerin etkin takibi ile hastalığın azaltılmasının hedeflendiğini belirten Memişoğlu, “Vatandaşlarımızdan tek bir isteğim var; sağlıkla alakalı herhangi bir endişeleri olduğunda akıllarına ilk olarak aile hekimlerimiz gelsin ve aile hekimlerimize güvensinler.” şeklinde bir çağrıda bulundu.