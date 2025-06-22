Yeni Yönetmelikle Hasar Tespiti Değişti

Yeni YÖNETMELİKLE MÜHENDİSLİK HESAPLAMALARI ZORUNLU HALE GELİYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile bina hasar tespit süreçlerinde gözleme dayalı yöntemler yerine mühendislik hesaplamalarına dayalı analiz yapılması zorunlu hale geliyor. Depremler sonrasında özellikle yeni binalarda detaylı inceleme yapmadan verilen yıkım kararları, hem vatandaşlar hem de meslek odaları tarafından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

DEPREM SONRASI SÜREÇTE ÖNEMLİ UYARILAR

DAİMFED Malatya Şube Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen, 1 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında deprem sonrası süreçle ilgili teknik raporlarını kamuoyuyla paylaşarak önemli uyarılarda bulunmuştu. Esen, “Yeni binaların birçoğuna detaylı analiz yapılmadan yıkım kararı verildi. Bu yaklaşım hem mühendislik bilimine aykırı hem de milli ekonomiye büyük zarar verecek niteliktedir. Bir binaya sadece yüzeysel gözlemle, birkaç çatlak ya da dökülmeye bakarak karar verilmemeli,” şeklinde konuşmuştu. Ayrıca, dışarıdan hasarsız görünen bazı eski binaların da statik performanslarının yetersiz olabileceğine dikkat çekerek, “Yani her sağlam görünen bina güvenli değildir. Bizim önerimiz, bu tespitlerin mühendislik analizlerine ve performans değerlendirmelerine dayandırılmasıdır. Bu konuda teknik raporlarımızı defalarca ilgili kurumlara ilettik,” ifadelerini eklemişti.

SIVI KAYNAKLARLA DESTEKLENEN ELEŞTİRİLER

Esen’in açıklamaları sonrası Malatya ve diğer deprem bölgelerindeki çeşitli sivil toplum kuruluşları, benzer görüşleri kamuoyuna taşıyarak özellikle ekonomik ömrü olan yapıların bilimsel dayanaklar olmadan yıkılmasının doğru olmadığına vurgu yaptı. 22 Haziran 2025 tarihli ve 32934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelik” ile bu tespit süreçlerinin 6 bölüm ve 36 maddeden oluşan mühendislik kriterlerine göre yapılması kararlaştırıldı. Yönetmelik uyarınca binalar, performans analizleri ile değerlendirilecek ve hasar kararları, psikolojik değil bilimsel temellere dayanarak alınacak.