Yeni Yönetmelikle Özel Sağlık Kuruluşları Düzenlendi

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan “Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenleme ile birlikte tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve diğer özel sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetleri için kapsamlı bir çerçeve belirlendi.

TIP MERKEZLERİ İÇİN YENİ KRİTERLER

Yeni yönetmeliğe göre, tıp merkezlerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü’nden (TÜSKA) akreditasyon belgesi alması şartı getirildi. Ayrıca, tıp merkezi bünyesinde doğum ünitesi açılması için çeşitli yeni kriterler oluştu. Kayıt ve arşiv işlemlerinin elektronik sistemle yürütülmesi zorunlu hale gelirken, hasta sağlığı ve güvenliği açısından tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlarla uygunluğunun değerlendirilmesi için denetim mekanizmaları sağlandı.

24 saat hizmet verebilecek donanıma sahip tıp merkezlerinin acil ünitesi ve cerrahi müdahale birimi kurabilmesi için gerekli şartlar belirlendi. Ayrıca, tıp merkezlerinde gerçekleştirilebilecek tıbbi müdahalelere dair standartlar güncellendi. Yeni yönetmelikle birlikte özel sağlık kuruluşlarının açılışları ve kadro taleplerinin değerlendirilmesi yıllık planlama sürecine dahil edilecek.

1219 sayılı Kanun çerçevesinde hekimlik mesleğinden yasaklı kişilerin sağlık kuruluşu sahibi olması kesin olarak yasaklandı. Daha önce bir sağlık kuruluşunun ruhsatı iptal edilen kişilere ise 5 yıl boyunca yeni bir sağlık kuruluşu açma yasağı getirildi. Ayrıca, iki veya daha fazla polikliniğin birleştirilerek tıp merkezine dönüşmesine izin verilmesi planlandı ve bu birleşme durumunda ilave kadro verilmesi de mümkün olacak. Muayenehanelerde uygulanacak tıbbi uygulamalar ise çağdaş tıp kurallarına uygun şekilde yeniden düzenlendi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon kurumlarının sağlık hizmetleri için bina ve fiziksel şartlarına dair yeni kriterler de belirlendi.