Yeni yurtlara 1200 kişi alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılan yeni yurtlara 1200 kişinin alınacağını duyurdu.

Personel alımıyla ilgili tüm detaylar Resmi Gazete’de yayınlanacak. Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti’den bazı MKYK üyeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye milletvekillerinin katılımıyla AK Parti Adana İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programına katıldı. Bakan Kasapoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara’da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor.

1200 YURT PERSONELİ ALINACAK

Önümüzdeki günlerde İstanbul’da, Türkiye’nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

BAŞVURULAR E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete’de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar.”