Yeni Zelanda Başbakanı görevi bırakıyor

Dünyanın en genç kadın başbakanı olan 37 yaşındaki Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardens görevi bırakıyor.

Ardern, 7 Şubat’a kadar Başbakanlık görevini ve İşçi Partisi liderliğini bırakmış olacak.

14 Ekim’de ülkede genel seçimler yapılacak. Seçimlere kadar ülkede görev yapacak Başbakan’ı belirlemek için İşçi Partisi’nde oylama gerçekleşecek.

Ülkedeki yaz tatili boyunca atacağı adımlara karar vermeye çalıştığını söyleyen Yeni Zelanda Başbakanı, görevi sürdürmek için “yeterli yakıtı kalmadığını” ve “zorlayıcı geçen 6 yılın kötü etkileri olduğunu” dile getirdi.

Jacinda Ardern, COVID-19 salgını, 2019’da Christchurch’teki 50 kişinin öldüğü saldırılar ve yanardağ patlaması gibi olaylarla geçen çalkantılı iktidar döneminde sergilediği liderlikle dünyanın övgüsünü kazandı.

Ancak muhalifleri, Ardern hükümetinin yoksulluğu azaltmakta başarılı olamadığı argümanını hep gündemde tuttu. Özellikle çocuk yoksulluğunu azaltmak, 2017’de iktidara geldiğinde, Ardern’in başlıca vaatlerinden biriydi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) yayımladığı yıllık raporlarda, intihar oranlarından, çocuklukta obeziteye, eğitimden çevreye, birçok alanda çocukların durumu incelendiğinde Yeni Zelanda yüksek gelirli ülkeler içinde son sıralarda yer alıyor.