Yeni Zelanda Büyükelçisi Melih Karalar

YENİ ZELANDA BÜYÜKELÇİSİ MELİH KARALAR OLDU

Yeni Zelanda’nın yeni büyükelçisi Melih Karalar atandı. 10 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yer alan atama kararıyla birlikte Melih Karalar’ın kim olduğu ve yaşam öyküsü araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

MELİH KARALAR’IN HAYATI VE EĞİTİMİ

1971 yılında Ezine/Çanakkale’de dünyaya gelen Melih Karalar, evli ve bir çocuk babasıdır. Eğitim hayatına Burdur Cumhuriyet Lisesi ile başlayan Karalar, daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde öğrenim görerek 1992 yılında mezun oldu.

Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı’na katıldı. Bu kurumda çeşitli kademelerde görev aldı ve yurt dışında ise Münih Başkonsolosluğu ile Addis Ababa, Manila ve Wellington Büyükelçiliklerinde çalıştı. Melih Karalar’ın deneyimleri, onu yeni görevi için hazırlayan önemli bir temeli oluşturuyor.