Yeni Zelanda: Saldırıyı gerçekleştiren Avustralya vatandaşı

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Yeni Zelanda’da Türkiye karşıtı gazeteciler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitinglerde saldırı görüntülerini izletmesini Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters’e sordu.

Peters, soru üzerine verdiği cevapta, “Ülkemizi ya da insanımızı kötü gösterecek veya olduğundan farklı gösterecek davranışlardan kaçınmak gerekir.” dedi.

Peters, Türkiye’den gelen konuklarıyla da bu konuda konuştuğunu belirterek, “Sayın Oktay ve Çavuşoğlu’na da açık bir şekilde söyledim; bizim ülkemizi olduğundan farklı gösteren her türlü şey bu ülkenin güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atar.” dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Yeni Zelanda değil Avustralya vatandaşı olduğunu belirten Peters, “Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu açıkça ortaya koyduk. Biz açık ve özgür bir toplumuz. Ülkemizin yanlış temsil edilmemesi adına Türkiye ile görüştük. Saldırganın Yeni Zelanda vatandaşı olmadığını düşünecek olursak, bu ülkeyi temsil etmeyen her türlü şey Yeni Zelanda halkının geleceğini ve güvenliğinin yanı sıra yurtdışındaki vatandaşlarımızı tehlikeye atıyor. Bu hiç adil değil” diye konuştu.