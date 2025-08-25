Yeni Zilsiz Okul Modeli Uygulanacak

ÖĞRENCİ SORUMLULUĞUNU ARTIRMA AMAÇLI YENİ DÜZENLEME

Bu yeni düzenleme, öğrencilerin sorumluluk bilincini artırmayı ve ders ortamlarını daha sessiz bir hale getirmeyi amaçlıyor. 2025–2026 eğitim öğretim yılına yaklaşırken, MEB’in yayımladığı genelge ile “zilsiz okul” uygulamasının uygulanacağı açıklandı. Uygun ortamda bulunan okullarda zil çalmayacak; öğrenciler, ders saatlerini ve teneffüsleri kendi takip edecek. Ancak zorunlu durumlarda, çevreye zarar vermeyecek şekilde zil kullanılacak ve Bakanlıkça belirlenmiş tonlar tercih edilecek. Bu sayede okul içerisindeki gürültü kirliliği azaltılacak, daha sakin ve verimli bir öğrenim ortamı sağlanacak.

ZAMAN YÖNETİMİ VE BİREYSEL SORUMLULUK

Bu modelin temel amacı, öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini geliştirmek ve bireysel sorumluluk bilinci kazandırmak. Ders başlangıç ve bitiş zamanlarının zil olmadan takip edilmesi, öğrencilerin kendi öğrenim süreçlerini düzenlemelerini teşvik ederken, öğretmen gözetiminden bağımsız dikkat ve disiplin geliştirmelerine katkı sağlıyor. Zilsiz okul uygulamasıyla aynı zamanda gürültü kirliliği sorununa da çözümler üretiliyor. Gerekli olduğunda kullanılacak zil, çevreci bir yaklaşım sergileyerek ses seviyesinin düşük tutacak.

EĞİTİM YILINDA ÇEVRE DUYARLILIĞI TEMASI

Yeni eğitim yılı, 8 Eylül 2025 tarihinde başlıyor. MEB’in genelgesine göre bu yeni dönemin ilk haftasında, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” teması işlenecek. Bu temanın işlenmesiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerde çevreye karşı duyarlılık bilinci de pekiştirilecek. Zilsiz okul uygulaması dışında, MEB okul kütüphanelerinin daha aktif kullanımı için hedefler belirliyor. Öğrencilere okuma alışkanlıkları kazandırmak ve etkin kitap kullanımı sağlamak amacıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında yıl sonunda kitapların teslimi belgelenerek izlenecek.

UYGULAMANIN AŞAMALI YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Uygulama, kademeli bir şekilde hayata geçirilecek. Tüm okullara değil, yalnızca fiziksel ve idari koşulları uygun olanlarda öncelikle zilsiz sistem uygulanacak ve okullar kendi imkanlarına göre düzenlemeler yapacak. Genelgede, zilsiz okul uygulamasıyla birlikte sınıflarda cep telefonu kullanımının yasak olduğu da vurgulanıyor. Ücretsiz sağlanan materyaller dışındaki tanıtım amaçlı materyallerin kullanımı yasaklanırken, velilere ek yük getirebilecek uygulamalara da son verilecek. Tüm bu düzenlemelerle birlikte MEB’in vizyonu, öğrencileri yalnızca akademik olarak değil, bireysel sorumluluk, çevre duyarlılığı ve toplumsal farkındalık alanlarında donanımlı bireyler haline dönüştürmek. Zilsiz okul modeli, bu vizyonun önemli sembollerinden biri olarak ön plana çıkıyor.