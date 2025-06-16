Yeniaslanbaşar’da Elektrik Çarpması Olayı

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Şırnak’a bağlı Yeniaslanbaşar köyünde elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Elif Uçar yaşamını yitirdi. Genç kız, sabah saatlerinde evlerinin damında yer alan su deposunu kontrol etmek için çıktığında hidrofora bağlı elektriğin temassızlık yapması sonucu akıma kapıldı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ailesi tarafından baygın durumda bulunan Elif Uçar için hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 112 ambulans ekipleri, olay yerinde genç kıza ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız maalesef kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Bu üzücü olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı ve meydana gelen durumun tüm ayrıntıları araştırılıyor.