Haberler

Yeniçağa’da Yangın, Ahşap Ev Yandı

YANGININ BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde bir tarlada başlayan anız yangını, ahşap bir evi kullanılamaz hale getirdi. Örenköy Mithatlar Mahallesi’ndeki tarlada, henüz nedeninin belirlenemediği bir durumla yangın çıktı. Yangın, hızla büyüyerek tarlanın kenarındaki Muhittin Sağlam’a ait boş eve sıçradı.

İTFAİYE VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, orman ekipleri ve jandarma yönlendirildi. Ekiplerin etkin müdahalesi sonucunda, yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının ardından, kullanılamaz hale gelen ev iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yalova’da Arazi Yangınları Kontrol Altında

Yalova'da başlayan ve Çınarcık ile Çiftlikköy ilçelerine yayılan arazi yangınları, AFAD ve itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandı.
Haberler

Düzce’de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Düzce'de evinde ölü bulunan İsa Şahin'in cinayet şüphesiyle aranan E.K. tutuklandı. İncelemeler, Şahin'in vücudunda kesiklerin bulunduğunu ortaya koydu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.