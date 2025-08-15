Yeniçağa’da Yangın, Ahşap Ev Yandı

YANGININ BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde bir tarlada başlayan anız yangını, ahşap bir evi kullanılamaz hale getirdi. Örenköy Mithatlar Mahallesi’ndeki tarlada, henüz nedeninin belirlenemediği bir durumla yangın çıktı. Yangın, hızla büyüyerek tarlanın kenarındaki Muhittin Sağlam’a ait boş eve sıçradı.

İTFAİYE VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, orman ekipleri ve jandarma yönlendirildi. Ekiplerin etkin müdahalesi sonucunda, yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının ardından, kullanılamaz hale gelen ev iş makinesi yardımıyla yıkıldı.