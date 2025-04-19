Yenicami Mahallesi’nde Olay Gerçekleşti

Olay, sabah saatlerinde Yenicami Mahallesi’nde gerçekleşti. İlçede çay yetiştiriciliği yapan Aydın Sarı, çay bahçesinde gübre atmak amacıyla ilkel teleferiği kullanmak istedi. Sarı, aşağıya doğru hareket eden teleferiğin halatına dolanarak yamaçtan düştü. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonucunda AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin kontrolünde Aydın Sarı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Sarı’nın cansız bedeni, düştüğü yerden ekipler tarafından çıkarılarak, otopsi işlemleri için Rize Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

OLAYIN DETAYLARI

Söz konusu olay, çay bahçesinde çalışırken meydana geldi ve Aydın Sarı’nın ilkel teleferiğin halatına dolanması sonucu trajik bir şekilde gerçekleşti. Olayın ardından sağlık ekipleri, olay yerinde gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Ancak, Aydın Sarı’nın durumunun acı bir sonla sonuçlandığı belirlendi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ

Hayatını kaybeden Aydın Sarı’nın cesedi, olay yerinden çıkartıldıktan sonra uzmanlarca yapılan otopsi işlemleri için Rize Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor ve detaylar takip ediliyor.