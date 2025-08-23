Haberler

Yenice’de 3 yaşındaki M.B. bulundu

M.B.’NİN KAYBOLDUĞU ANLAR

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 3 yaşındaki M.B. kayboldu. Ailesinin yaşadığı Eski Umurlar Köyü’nde gerçekleşen kaybolma olayı, saat 12.00 civarında meydana geldi. M.B.’den uzun süre haber alamayan yakınları, kaybolduğunu fark ettikten sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

JANDARMA EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

İhbarın ardından Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaybolan çocuğu bulmak için arama kurtarma çalışmalarını başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar sonucunda, M.B. saat 16.50 civarında sağlıklı bir şekilde bulundu ve ailesine teslim edildi.

