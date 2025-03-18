Yenice’de Bulunan Yavru Ayı Koruma Altında

YAVRU AYI BULUNDU

Karabük’ün Yenice ilçesinde, orman işçileri tarafından tesadüfen bulunan yavru ayı, hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ediliyor. Karakaya Orman İşletme Şefliğinde çalışan işçiler, üretim yaparken bu sevimli yavruyu fark etti.

BAKIM VE DOĞAYA SALMA

Koruma altına alınan yavru ayının hemen gerekli önlemler alındı. Yaklaşık 2 aylık olduğu tahmin edilen ayıya, şu an yiyecek sağlanıyor. Yapılan bakım işlemlerinin ardından, yavru ayının doğal yaşam alanına yeniden salınacağı bildiriliyor.