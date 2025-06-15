Yenice’de Düğün Konvoyu Kesildi

İNANILMAZ GELİNLİK GELENEKLERİ

Yenice ilçesinde gerçekleştirilen bir gelin alma merasiminde, düğün konvoyunu durdurmak için gerçekten ilginç bir yöntem kullanıldı. Damat ve arkadaşları, gelin arabasının önüne okey masası kurarak konvoyun ilerlemesini engelledi. Gençler, damattan para alana kadar masayı yoldan kaldırmadı.

PARA ALDIKTAN SONRA YOLA DEVAM!

Yenice’de bir araya gelen Yusuf Satıcı ve Aslı Onan, düğün günü gelini Yenice merkezden aldıktan sonra şehir içerisinden geçmeyi planlayan konvoy, damadın arkadaşı Sinan Armut ve eşi tarafından durduruldu. Okey masası kuran arkadaşlar, damadı ve sağdıcını okey masasına oturtarak oyun oynamalarını sağladı. Ancak, okey masası toplandıktan sonra konvoyun geçişine izin verildi.

KAMERAYA YANSIDILAR

Düğün konvoyunda yaşanan bu eğlenceli anlar, anbean kameraya kaydedildi. Gençlerin yaratıcı ve neşeli müdahalesi, düğün merasimine ayrı bir renk kattı. Olay, Yenice’de konuşulmaya devam ediyor.