Yenice’de İki Araç Çarpıştı

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hayatını kaybedenlerden Oktay Çelik’in, Kalkım Belde Belediye Başkanı Zeynep Çelik’in amcası olduğu öğrenildi.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında, Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında gerçekleşti. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada sürücülerin kimlikleri belirlenemedi. 22 ACR 179 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobil çarpıştı. Yoldan geçmekte olan diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazanın ardından, araçlardaki 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise şu şekilde belirlendi: Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42), Oktay Çelik (45), Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere. Oktay Çelik’in, Kalkım Belde Belediye Başkanı Zeynep Çelik’in amcası olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.