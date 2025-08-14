Yenice’de İki Araç Çarpıştı, 6 Ölü

YENİCE’DE FACİA YAŞANDI

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerinin araçlardan çıkarılmasının ardından kimlik tespitlerinin gerçekleştirileceği belirtildi. Kazada yaşamını yitirenler arasında Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42), Oktay Çelik (45), Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere yer alıyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı. Bu üzücü olay, bölgedeki trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getiriyor.