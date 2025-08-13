Yenice’de İki Araç Çarpıştı, 6 Ölü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 21.00 civarında Yenice ilçesine bağlı Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında gerçekleşti.

KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇLAR

22 ACR 179 plakalı otomobil ile diğer yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayı görenlerin yaptığı ihbarlar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İki aracın da ağır hasar aldığı bu kazada, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrol sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla da çalışmalar devam ediyor.