Yenice’de İki Otomobil Çarpıştı

KAZA SONUCU YAŞAMINI KAYBEDENLER

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde iki araç arasında meydana gelen çarpışma sonucunda altı kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında gerçekleşti. 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı araçla çarpıştı.

KAZA YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar sonucunda kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olayda hayatını kaybeden altı kişinin cenazeleri araçlardan çıkarıldıktan sonra kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.