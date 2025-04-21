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Yenice’de Kaya Parçası Düşmesi

OTOMOBİLE DÜŞEN KAYA PARÇASI YARALADI

Karabük’ün Yenice ilçesinde, üzerine kaya parçası düşen otomobilde 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Karabük-Yenice kara yolunda E.Ö. yönetimindeki 05 LA 567 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir kayadan etkilendi.

KAZADA YARALILAR VAR

Yaşanan kazada sürücü E.Ö. ve yanındaki S.Ö, G.Ö, Ö.Ö. (12) ile E.Ö. (3) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri çağrıldı. Ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan G.Ö.’nün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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