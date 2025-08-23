Haberler

Yenice’de Kaybolan Çocuk Bulundu

ÇOCUK KAYBOLMA OLAYI

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuğun kaybolma durumu, jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu sona erdi. Edinilen bilgilere göre, saat 12.30 sıralarında, Yenice ilçesine bağlı Eski Umurlar köyünde, 3 yaşındaki M.B. kayboldu. M.B.’nin uzun süre haber alamayan aile üyeleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bu ihbar üzerine Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, anında arama kurtarma çalışmasına başladı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, saat 16.50 sıralarında M.B. bulunarak sağ salim ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Malatya’da İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Haberler

Malatya’da Trafik Kazası Oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir trafik kazasında hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Facia sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.