Yenice’de Kaybolan Çocuk Bulundu

ÇOCUK KAYBOLMA OLAYI
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuğun kaybolma durumu, jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu sona erdi. Edinilen bilgilere göre, saat 12.30 sıralarında, Yenice ilçesine bağlı Eski Umurlar köyünde, 3 yaşındaki M.B. kayboldu. M.B.’nin uzun süre haber alamayan aile üyeleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Bu ihbar üzerine Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, anında arama kurtarma çalışmasına başladı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, saat 16.50 sıralarında M.B. bulunarak sağ salim ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.