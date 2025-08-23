Haberler

Yenice’de Kayıp Çocuk Bulundu

ÇOCUĞUN KAYBOLUŞU VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 3 yaşındaki M.A’nın kaybolma olayı yaşandı. Umurlar köyünde öğle saatlerinde evin önünde oyun oynayan çocuk için kayıp ihbarı yapıldı. Bu ihbar üzerine hemen arama çalışmaları başlatıldı.

DESTEKLEYİCİ GÜÇLER VE ÇALIŞMALAR

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köylülerle birlikte yoğun bir şekilde arama faaliyetlerine katıldı. Çalışmalar, köy içerisindeki boş samanlıklar ve bahçelerin detaylı bir şekilde aranmasıyla devam etti. Ayrıca AFAD ekipleri, kaybolan çocuğu bulmak için dronla hava taraması gerçekleştirdi.

ÇOCUK BULUNDU VE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Sonunda kayıp çocuk, orman yolunda vatandaşlar tarafından fark edildi. Bulunmasının ardından jandarma ekiplerine teslim edilen M.A, güvenli bir şekilde ailesine ulaştırıldı. Bu olay, köy halkı arasında önemli bir dayanışma örneği sergiledi.

