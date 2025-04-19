Haberler

Yenice’de Kumar Oynayanlara Ceza

KUMAR OYNAYANLARA CEZA KESİLDİ

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 5 kişi için toplamda 46 bin 235 lira ceza uygulanıyor. Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, bir iş yerinde baskın yapıldı ve kumar oynayan 5 kişinin durumu tespit edildi.

Kumar oynayan kişilere, her biri için 9 bin 247 lira olmak üzere toplam 46 bin 235 lira ceza verildi. Yapılan baskında masa üzerinde bulunan 600 liraya da el kondu. Ayrıca, iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı ve 2 kişi hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan da adli işlem süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Etkinlikte İşitme Sağlığına Dikkat Çekildi

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi, işitme kayıplarının erken tanı ve çözümüne odaklanan bir etkinlik düzenledi. Uzmanlar sunumlar yaparak katılımcılara işitme sağlığı bilgilendirmesi yaptı ve taramalar gerçekleştirildi.
Haberler

Badem Çiçeği Festivali Başladı

Akdamar Adası, badem çiçeklerinin açmasıyla birlikte 3. Badem Çiçeği Festivali’ni kutluyor. Etkinlikler ve doğal güzellikler, ziyaretçilere keyifli anlar sunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.