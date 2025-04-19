Yenice’de Kumar Oynayanlara Ceza

KUMAR OYNAYANLARA CEZA KESİLDİ

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 5 kişi için toplamda 46 bin 235 lira ceza uygulanıyor. Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, bir iş yerinde baskın yapıldı ve kumar oynayan 5 kişinin durumu tespit edildi.

Kumar oynayan kişilere, her biri için 9 bin 247 lira olmak üzere toplam 46 bin 235 lira ceza verildi. Yapılan baskında masa üzerinde bulunan 600 liraya da el kondu. Ayrıca, iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı ve 2 kişi hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan da adli işlem süreci başlatıldı.