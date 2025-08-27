Yenice’de Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yenice ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında gerçekleştirilen arama sonucunda ruhsatsız silahlar tespit edildi. Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, mekanda uyuşturucu madde dağıtımı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti.

ARAMALARDA BULUNAN MALZEMELER

Savcılığın talimatıyla yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 165 fişek ve 3 tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak G.G. ve G.A. isimli şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlemler başlatıldı.