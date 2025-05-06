Yenice’de Sabri Yılmaz Ölü Bulundu

ÖLÜ BULUNAN HAYVAN SAHİBİ

KARABÜK’ün Yenice ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Sabri Yılmaz, kaybolan hayvanlarını bulmak için gittiği ormanda ölü olarak bulundu. Kadıköy köyünde ikamet eden Yılmaz, dün saat 15.00 sıralarında büyükbaş hayvanlarını aramak amacıyla evinden ayrıldı. Fakat geri dönmeyince, aile üyeleri saat 21.00 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumunu bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yılmaz’ın bulunması amacıyla jandarma ve AFAD ekipleri hemen arama çalışmalarına başladı. Gece saatlerinde ormanda hareketsiz halde bulunan Yılmaz’a çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan kontrolde, Sabri Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yılmaz’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili bir soruşturma da başlatıldı.