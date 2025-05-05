Haberler

Yenice’de Traktör Devrildi, Kişi Öldü

KAZA VE YARALANMALAR

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yaşanan bir kaza sonucunda 80 yaşındaki Emin Karagöz, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Yenice’nin Cal köyünde gerçekleşti. Emin Karagöz, 17 YR 684 plakalı traktörüyle tarlasına gitmekteyken engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktörü devrildi.

Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları, durumdan endişelenerek tarlaya gitti. Karagöz’ün devrilen traktörün altında hareketsiz bir şekilde yattığını gördüler. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Emin Karagöz’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZE VE SORUŞTURMA

Olay yeri incelemesinin ardından Karagöz’ün cenazesi, Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, bu kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yangın, 6 Katlı Binada Söndürüldü

Küçükçekmece'deki bir ayakkabı mağazasında meydana gelen yangın itfaiye tarafından söndürüldü; olay yerine polis ve sağlık ekipleri de intikal etti.
Haberler

Husiler, Saldırılara Karşı Destek Vurguladı

Hamas, İsrail'in Yemen’e düzenlediği saldırıları kınayarak, Husilerin Gazze'ye olan desteklerinin süreceğini belirtti. Ayrıca, Husilerin Ben Gurion Havalimanı’na düzenlenen füze saldırısına dikkat çekildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.