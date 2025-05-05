Yenice’de Traktör Devrildi, Kişi Öldü

KAZA VE YARALANMALAR
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yaşanan bir kaza sonucunda 80 yaşındaki Emin Karagöz, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Yenice’nin Cal köyünde gerçekleşti. Emin Karagöz, 17 YR 684 plakalı traktörüyle tarlasına gitmekteyken engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktörü devrildi.
Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları, durumdan endişelenerek tarlaya gitti. Karagöz’ün devrilen traktörün altında hareketsiz bir şekilde yattığını gördüler. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Emin Karagöz’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
CENAZE VE SORUŞTURMA
Olay yeri incelemesinin ardından Karagöz’ün cenazesi, Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, bu kaza ile ilgili soruşturma başlattı.