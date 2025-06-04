Yenice’de Zincirleme Trafik Kazası Yaşandı

KAZA DETAYLARI

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybederken, yedi kişi yaralandı. Kaza, Yenice-Zonguldak kara yolu üzerindeki Ibrıcak Köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 06 BHY 654 plakalı otomobil, dilekçeli telef halde bulunan bir çakala çarpmamak için manevra yaparken, Tayfun B. idaresindeki 06 CCD 547 plakalı kamyonete çarptı. Arkasından seyir halinde olan Bilal Karakayalı yönetimindeki 61 ACR 354 plakalı otomobil de kamyonete çarptı. Böylece zincirleme kaza oluştu.

YAŞANAN KAYIPLAR VE YARALILAR

Kazanın sonucunda Ercan, Sıdıka, Gülay, Abdulkadir Onat, Yusuf Akbıyık, Zekiye ve Nurullah K. yaralanırken, 61 ACR 354 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Turhan Karakayalı olay yerinde yaşamını yitirdi. Durumun hemen yetkililere bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Alev alan otomobil ve kamyonetteki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.