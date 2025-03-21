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Yenice Mevkiindeki Kazada 1 Ölü, 1 Yaralı

TRAFİK KAZASI MEVTVİ BİTLİS’TE

Bitlis-Baykan Karayolu Yenice köyü mevkiinde yaşanan bir trafik kazası sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kazanın geçtiğimiz gün saat 17.00 sularında gerçekleştiği ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç ile 14 ABN 926 plakalı bir tırın çarpıştığı bildirildi.

AĞIR YARALI KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından, Ahlat Açık Cezaevi’nde mahkum olarak bulunan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bu kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

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