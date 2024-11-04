Yeniden Değerleme Oranı Hakkında Bilgiler Belli Oldu

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Türkiye’de her yıl Ekim ayında yeniden değerleme oranı açıklanıyor. Son olarak yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi’ne göre bu yılki yeniden değerleme oranı netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile bu oran üzerinde indirim yapılması mümkün. Motorlu Taşıtlar Vergisi, pasaport, kimlik ve trafik cezalarındaki artış oranları da bu kapsamda belirleniyor. Yeniden değerleme oranının belirlenmesi, vatandaşların büyük bir kısmını doğrudan etkiliyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 43.93

Her yıl ekim ayı sonunda hesaplanan 1 yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi artış oranı, gelecek yıl için geçerli olacak yeniden değerleme oranı olarak kullanılıyor. Bugün açıklanan veriler doğrultusunda belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak kaydedildi. Bu oran; ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının yıllık olarak artırılması için temel teşkil ediyor.

CUMHURBAŞKANI’NIN YETKİLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisine sahip. Bu durum, hanelerin ve işletmelerin bütçeleri üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Hürrriyet’in haberine göre, 2025 yılı için geçerli olacak bazı vergi ve harçların listesi de belirlenmiş durumda. Bu bilgiler, kamusal harcamaları etkileyen finansal planlamalar açısından gereken bir konu olarak öne çıkıyor.