Yeniden Forma Uygulaması Başlayacak

FİZİKSEL GİYİMDE DEĞİŞİM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okullarda serbest kıyafet uygulamasının sona ereceğini ve yeniden forma uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Tekin, “Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık” ifadelerini kullandı.

FORMA UYGULAMASI HAZIRLIKLARI

Bakan Tekin, öğretmenler, idareciler ve okul aile birlikleriyle yapılan ortak seçimlerle forma uygulamasının detaylarını belirlediklerini belirtti. Ayrıca, “2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak” şeklinde konuştu. Bu değişiklik, okul ortamında disiplin ve eşitliği sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.