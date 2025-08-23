Yeniden Refah İktidarında Bereket Dönemi

EBRKAN’IN KONGREDE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Aynı 54. hükümette Erbakan Hoca’mızın yaptığı gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük bolluk ve bereket dönemlerinden bir tanesini Yeniden Refah iktidarında yaşatacağız.” dedi. Erbakan, partisinin Çorum İl Başkanlığında gerçekleşen 3. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye’yi yönetmek için gerekli kadrolara sahip olduğunu vurguladı.

2026 SEÇİMLERİNE VURGU YAPTI

2026’da seçim yapılması gerektiğini savunan Erbakan, “Bu iktidarın, bu hükümetin bundan sonra bu millete yapacağı en büyük iyilik, 2026 yılı ilkbaharında erken seçim sandığını milletin önüne koymaktır. 2026 ilkbaharında sandığı milletin önüne getirin, bu aziz milletin milli görüşü yeniden iktidar yapsın.” şeklinde konuştu. Ülke yönetiminde nasıl bir değişim yaşanacağını görmek için milletin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

KAYNAK PAKETLERİ HAZIR

Erbakan, iktidara geldiklerinde gerçekleştirecekleri projeleri sürekli olarak anlattıklarına dikkat çekerek, “Yeniden Refah Partimizin kitabıyla ortaya koyduğu milli kaynak paketlerimizi üreteceğiz ve bütün bu imkanlarla iki yakamızı bir araya getirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı. Denk bütçe sağlanması ile yıllık 50 milyar dolarlık faiz ödemesinden kurtulacaklarını belirtti. Erbakan, kaynakların israf velarını ortadan kaldırarak, yıllık 200-250 milyar dolarlık bir imkan yaratmayı planladıklarını ifade etti.

MİLLETİN YANINDA OLACAKLAR

Erbakan, “İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye, KOBİ’lere, sanayiciye, girişimciye ‘Önce millet’ diyeceğiz.” diyerek, bu imkana sahip olacaklarını ve bunu önce millete aktaracaklarını söyledi. Kaynak paketlerinin ve projelerinin hazır olduğunu, Allah rızası için çalışacak kadroların da mevcut olduğunu belirtti. “Zafer inanlarındır ve zafer yakındır.” diyerek, inançlarının güçlü olduğunu ifade etti.

Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Aşıla, Bülent Osman Osmanağaoğlu, Melih Güner, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu da katıldı. Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu ise kongrede yeniden başkanlığa seçildi.