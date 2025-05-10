Yeniden Refah Partisi, 650 Bin Üye

YENİDEN REFAH PARTİSİ’NİN ÜYE SAYISI VE BAŞARI ORANI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “6 yıl önce büyük bir inanç ve azimle çıktığımız bu yolda bugün 650 bin üyeye ulaştık. Yüzde 7’lik oy oranımızla Türkiye’nin üçüncü büyük partisi konumuna geldik” diyerek partisinin elde ettiği başarıyı duyurdu. Bu açıklama, Niğde İl Başkanlığı’nın 3. Olağan İl Kongresi sırasında yapıldı. Kongreye katılan Erbakan, partisinin bugüne kadar kat ettiği mesafeyi överek anlattı.

GENÇLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

Türkiye’nin ekonomik durumuna da dikkat çeken Erbakan, özellikle gençlerin yaşadığı zorluklara değindi. “Türkiye’de 6 milyon çocuk yoksulluk içinde, gençlerimiz işsiz ve evlenemiyor. Bir gram altın 4 bin lirayı aştı. Evlilik desteği yetersiz. Gençlerimiz ev kuramıyor, hayal bile kuramıyor. Bu düzen değişmeli” ifadelerini kullandı. Erbakan, gençlere yönelik yaşanan sorunların çözümü için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİN YENİDEN CANLANMASI

Konuşmasında milli görüş hareketinin temel değerlerine bağlı kalacaklarına dikkat çeken Erbakan, “Niğde’de salonları dolduran siz değerli vatandaşlarımız, milli görüşün yeniden şahlanışının en büyük delilisiniz. Sultan Alparslan’ın, Fatih Sultan Mehmet’in, Abdülhamid Han’ın izinde; Erbakan Hocamızın gömleğini çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de üretim ve istihdamın artırılması gerektiğinin altını çizen Erbakan, “Ne eğitimde ne istihdamda olan 5 milyon gencimiz var. Bu tabloyu değiştirecek projelerimiz hazır. Türkiye’yi betonla değil, üretimle ve istihdamla kalkındıracağız” diye konuştu. Emeklilerin yaşam koşullarına da değinen Erbakan, “Emekli maaşları enflasyon karşısında her geçen gün eriyor. 2021’de 2 bin 469 TL olan emekli maaşı, alım gücü bakımından bugün 13 bin liranın altına düştü. Bu adaletsizliğe son vereceğiz” şeklinde konuştu.

Kongrede, Taner Gümüş tek aday olarak delegelerin oylarıyla yeniden Niğde İl Başkanlığı görevine seçildi.