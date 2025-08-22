Yeniden Refah Partisi Açılışını Yaptı

MEETING IN KÜÇÜKKUYU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde partililerle bir araya geldi. Erbakan, burada partisinin Küçükkuyu belde başkanlığının açılış törenine katıldı. Törende İl Başkanı Mehmet Salih Yüzbaşı tarafından karşılanan Erbakan, konuşmasında ailelerinin Altınoluk’ta yazlıklarının bulunduğunu ve bu nedenle yaklaşık 40 yıldır Küçükkuyu ile yakın ilişki içinde olduklarını ifade etti.

MİLLİ GÖRÜŞ VURGUSU

Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan ile uzun yıllar boyunca Çanakkale’ye sıkça geldiklerini belirtti. “Yine Erbakan Hoca’nın dönemindeki bereket ve bolluk dönemini istiyorsak Milli Görüş’e sarılmamız lazım. Milli Görüş’e sarılmamız için Yeniden Refah Partimiz ile buluşmamız lazım.” şeklinde vurgulayan Erbakan’ın konuşmasının ardından belde başkanlığının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Yeniden Refah Partisi Ayvacık İlçe Başkanı Nuh Aydın, Küçükkuyu Belde Başkanı Abdullah Önen ve diğer ilgililer ile partililer katıldı.