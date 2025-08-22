Yeniden Refah Partisi Adil Düzeni Kuracak

PARTİ BİNASI AÇILIŞI VE HAZIRLIK MALZEMELERİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak bu sömürü düzenine inşallah son vereceğiz, hakkı üstün tutan adil düzeni kuracağız. Önce millet anlayışıyla paylaşım konusunda adaleti tesis edeceğiz” diyerek Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde düzenlenen parti binası açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, burada yaptığı konuşmada, gelir paylaşımında adaletin olmadığını belirtti. “Fakir bir ülke olduğumuz için değil, Cenab-ı Allah bize yeterli nimeti vermediği için değil, millet olarak tembel, beceriksiz olduğumuz için değil, imkan var, kaynak var ama paylaşımda adalet yok” diye ifade etti ve bu sistemin değişmesi gerektiğini vurguladı.

GEÇMİŞTEN ALINAN DERSLER

Etkili bir liderlik döneminin hatıralarını paylaşarak, “Allah gani gani rahmet eylesin, Erbakan Hocamızın başbakan olduğu dönemi hatırlayın. Bizim bunları yapacağımız buradan malum. Referansımız var, iş bitirme belgemiz var, geçmişten gelen manevi mirasımız var” dedi. Sözüne devam ederek, Rahmetli Erbakan Hocanın döneminde izlenen politikaları örnek gösterdi. “Erbakan Hocamız gelir gelmez, ek bütçeyle, havuz sistemiyle, faize giden milyarlarca doları oradan kurtardı. İsrafı, rüşveti, yolsuzluğu önledi ve milli kaynak paketleriyle de kaynak üretti, 6 ayda 35 milyar kaynak buldu. 1 yılda 70 milyar dolar yapar. Onu da asıl sahibi olan millete verdi” diye konuştu.

MAAŞ ARTIRIMLARI VE EKONOMİK BEREKET

Erbakan, düzenin sağlanması durumunda emeklilik maaşlarının nasıl değişeceğine dikkat çekti. “Yüzde 320 maaş zammı ne demek biliyor musunuz? Bu ay 14 bin 400 lira alan bir emeklinin önümüzdeki ay maaşının 60 bin lira olduğunu görmesi demek” dedi. Ekonomik verilere atıfta bulunarak, bu tür artışların daha önce de yaşandığını belirtti. “Memura yüzde 200 maaş zammı demek, aldığı maaşın 3 mislini alması demek. Asgari ücrete yüzde 100 maaş zammı demek, bu ay 22 bin lirayken önümüzdeki ay 44 bin lira olması demek” şeklinde açıklama yaptı. Böylece Yeniden Refah Partisinin aynı bolluk ve bereket dönemini yaşatacağını, adil düzeni kuracağını ve bu milleti maddi ve manevi sıkıntılarından milli görüşle kurtaracağını ifade etti. Konuşmanın ardından kurdele kesilerek belde binasının açılışı gerçekleştirildi.