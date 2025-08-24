Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan, İşsizlerin Sayısını Vurguladı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK SORUNLAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye’deki işsizlik oranına dikkat çekerek, “Bugün Türkiye’de 14 milyon işsiz var. Emekli, çiftçi, küçük esnaf, köylü perişan. Bir yandan da imtiyazlı azınlık milyarlarca dolar servetine servet katıyor.” dedi. Erbakan, Öğretmenevi Konferans Salonu’nda düzenlenen partisinin Isparta 2. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

MİLLİ GÖRÜŞ VE GEÇMİŞ BAŞARI

“Milli Görüş çok önemli bir zihniyettir, çok önemli bir istikamettir. Milli Görüş, bereket demektir.” ifadesini kullanan Erbakan, geçmişteki başarılarına da vurgu yaptı. “54. hükümette Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemde işçiye, emekliye, memura verilen maaş zamları hepinizin hatırındadır. Bağ-Kur emeklisine yüzde 300 maaş zammı verildi.” diyen Erbakan, geçmişte sağlanan ekonomik yararların altını çizdi. “Yüzde 300 maaş zammı demek bu ay 14 bin 500 maaş alan bir emekli maaşının önümüzdeki ay 60 bin lira olması demektir. Böyle bir bereketi, böyle bir bolluğu Milli Görüş bu ülkede yaşattı.” şeklinde konuştu.

GELECEK HEDEFLERİ VE ADIMLAR

Erbakan, partilerinin ikinci 40 yılda da aynı istikamette ve aşkla yürüyeceğini belirtti. Yeni dönemde yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi veren Erbakan, önemli adımlar atacaklarını dile getirdi. Bu adımların ilki paylaşımda adaletin sağlanması ve ekonominin ıslah edilmesi olacak. “Bugün Türkiye’de 14 milyon işsiz var. Emekli, çiftçi, küçük esnaf, köylü perişan. Bir yandan da imtiyazlı azınlık milyarlarca dolar servetine servet katıyor.” dedi. Ayrıca, Türkiye’deki yoksulluğa da dikkat çekti; “Matematiksel olarak halkın yüzde 45’i aç, yüzde 85’i yoksul, asgari ücret yoksulluk sınırının 4’te biri. Emekli maaşı açlık sınırının yarısı. Allah bize nimet vermiş, kaynaklar var ama paylaşımda adalet yok. İmkanlar faiz canavarına gidiyor.” şeklinde konuştu.

Kongre sonrası seçimlere geçilerek, Yeniden Refah Partisi Isparta İl Başkanlığı’na Mustafa Aydemir yeniden seçildi.