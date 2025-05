Yeniden Refah Partisi Büyümeye Devam Ediyor

KONGRE HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Yeniden Refah Partisi’nin lideri Erbakan, Ekol TV’de güncel konularla ilgili değerlendirilmelerde bulundu. Kongre çalışmalarının hızla devam ettiğini aktaran Erbakan, “Tabii biz Yeniden Refah Partisi olarak büyük bir hızla 3. Olağan Büyük Kongremize hazırlanıyoruz. İl kongrelerimiz şu anda devam ediyor. Her hafta sonu özellikle 4 ilde ya da 3 ilde il kongrelerimizi yapıyoruz. İlçe kongrelerimiz de bir yandan sürüyor.” dedi. Üye sayılarının 650 bine ulaştığını belirten Erbakan, “Üye sayımızı da bu sene içerisinde 1 milyona ulaştırma hedefiyle her an bu pazar seçimi olacakmış gibi gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Üye sayımız şu anda 650 bine geldi. Özellikle seçim döneminde çok ciddi bir talep oldu. 31 Mart seçimleri öncesinde. Geçen sene biz 2024 yılında üye sayımızı 257 bin arttırdık. Diğer bütün partilerin, AK Parti de dahil, üye sayısı artışı 210 bin seviyesinde kaldı. Yani biz diğer bütün partilerin toplam üye artışından daha fazla sayıda üye artışını gerçekleştirdik ve büyümeye şampiyon olduk. Biz de tabii hızlı bir şekilde, biz de sıçrama yapalım diye, 1 milyona ulaşalım diye gayretli bir şekilde devam ediyoruz. Yani 1 milyon üye yapmak için belki de 10 milyon insanla temas ediyorsunuz. Onlara, partinize anlatıyorsunuz. Bu ciddi bir tanıtıma ve propagandaya yol açıyor.” şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı ile kesinlikle yan yana gelmeyeceklerinin altını çizen Erbakan, “Biz şu anda muhalefet tarafındayız. Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde bizim büyük şehirlerde de kendimiz ayrı aday çıkartmamızla fiilen Cumhur İttifakı’na aykırı hareket ettik ve Cumhur İttifakı’nın dışında yer aldık. Dolayısıyla şu anda muhalefetteyiz ama herhangi bir başka ittifak da kalmadı, blok da kalmadı. Müstakil bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz bir şey tabii Cumhur İttifakı ile bir araya gelinmeyeceği. Bunu millet de bizden bu şekilde istiyor. Gittiğimiz yerlerde özellikle bunu vurguluyor. Bir daha birliktelik olmayacağını da özellikle üzerine basarak söylüyoruz.” dedi. Erbakan, “Biz kendimiz adayız. Biz kendimiz kazanmak için çalışacağız. Kendimiz Cumhurbaşkanı olalım diye milletin desteğine talip olacağız. Cumhurbaşkanı adaylığımızı da ifade ettik. Biz bir kere çünkü Cumhurbaşkanı adaylığında Sayın Erdoğan lehine çekildiğimiz için, bir kez daha böyle bir şeyin yapılması, Sayın Erdoğan olmasa da başka bir aday lehine de, Sayın Mansur Yavaş lehine de biz çekiliyoruz dersek, siyaseten artık tabii doğru bir davranış olmayacağını düşünüyoruz.” sözlerini ekledi.

SAADET PARTİSİYLE İTTİFAK İHTİMALİ

Saadet Partisi ile olası bir ittifak durumu üzerine Erbakan, “Birçok konuda siyasi olarak iç politikada da dış politikada da ekonomiyle ilgili de iktidara getirdiğimiz eleştiriler noktasında da birçok konuda aynı düzlemde, aynı çizgide siyaset yürütüyoruz. Zaten bizim kökümüz de aynı yerden geliyor, besleniyor. Millî Görüş Hareketi’nden besleniyor. Dolayısıyla bir ittifak şeklinde önümüzdeki seçimlerde bir birliktelik, bir iş birliği olma ihtimali Saadet Partisi ile de olabilir.” yanıtını verdi. Erbakan, Saadet Partisi’nin DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile kurduğu ittifak hakkında ise, “Onlar da süreç içerisinde dahil olabilir. Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi dahil olabilir. Yani ben bununla ilgili bir çalışma yapıldığı için, görüşme yapıldığı için söylemiyorum ama bir örnek olarak söylüyorum. Buradaki hassas konu seçmen kendisinin sağ partiler olarak tanımladığı partilerin bir araya gelmesinden hoşnut oluyor ve bizim hitap ettiğimiz, bizim oy alabileceğimiz seçmen kitlesi böyle bir birliktelik olursa daha çok teveccüh gösteriyor. Böyle bir birliktelikten sinerji doğuyor.” şeklinde değerlendirmede bulundu.