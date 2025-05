Yeniden Refah Partisi Büyümeye Devam Ediyor

ÜYE SAYISINDAki ARTIŞ VE HEDEFLER

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, üye sayılarının 650 bine ulaştığını ve 1 milyon üyeyi hedeflediklerini aktarıyor. Erbakan, her an seçim olabileceği düşüncesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söylüyor. Cumhur İttifakı ile ittifak olasılığına dair, “Kesin olarak söyleyebileceğimiz bir şey tabi Cumhur İttifakı ile bir araya gelinmeyeceği. Bunu millet de bizden bu şekilde istiyor.” ifadesini kullanıyor. Erbakan, Ekol TV’de yaptığı değerlendirmelerde kongre hazırlıklarının hızla sürdüğünü belirtiyor.

KONGRE HAZIRLIKLARI VE ÜYE HEDEFİ

Erbakan, “Tabii biz Yeniden Refah Partisi olarak büyük bir hızla 3. Olağan Büyük Kongremize hazırlanıyoruz. İl kongrelerimiz şu anda devam ediyor. Her hafta sonu özellikle 4 ilde veya 3 ilde il kongrelerimizi yapıyoruz.” diyerek kongre hazırlıklarının devam ettiğini bildiriyor. Üye sayısının 650 bine ulaştığını vurgulayan Erbakan, “Üye sayımızı da bu sene içerisinde 1 milyona ulaştırma hedefiyle her an bu pazar seçimi olacakmış gibi gayretli bir şekilde çalışıyoruz.” şeklinde devam ediyor. Geçen yıl üye sayılarının 257 bin arttığını, diğer partilerle kıyaslandığında en fazla artışı sağladıklarını ifade ediyor.

MÜSTAKİL YOLCULUK VE CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Cumhur İttifakı ile kesinlikle yan yana gelmeyeceklerinin altını çizen Erbakan, “Biz şu anda muhalefet tarafındayız. Müstakil bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.” mesajını veriyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin de, “Biz kendimiz adayız. Biz kendimiz kazanmak için çalışacağız.” diyerek milletin desteğine talip olduklarını belirtiyor. Daha önceki bir çekilişin bir daha yapılmayacağını düşünerek, bunun siyaset açısından doğru olmayacağını ifade ediyor.

SADET PARTİSİ ile İTTİFAK İHTİMALİ

Saadet Partisi ile olası bir ittifak üzerine Erbakan, “Zaten bizim kökümüz de aynı yerden geliyor, besleniyor. Milli Görüş Hareketi’nden besleniyor.” diyerek ittifak olasılığını değerlendiriyor. Ayrıca, seçmenin sağ partilerin bir araya gelmesinden hoşnut olduğunu belirterek, “Böyle bir birliktelikten sinerji doğuyor.” ifadesini kullanıyor.