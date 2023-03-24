Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı’na katıldı

Yeniden Refah Partisi, ittifak prokolünün Yüksek Seçim Kurulu’na sunulmasına dakikalar kala Cumhur İttifakı’na katıldı.
İttifak protokolünün YSK’ya sunulmasına dakikalar kala, Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılma kararı alırken, HÜDA PAR cephesinden de açıklama geldi.
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı’na katılma kararı aldı. Cumhur İttifakı İttifak Protokülünü teslim etmek üzere YSK’ya gidiyor.
Yeniden Refah Partisi, AK Parti, MHP ve BBP’nin ardından 4 parti olarak Cumhur İttifakı’na katıldı.