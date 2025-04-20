Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Azimle Çalışarak Zaferlere Ulaşacağız” dedi

İKİNCİ 40 YILDA MİLLİ GÖRÜŞÜ ŞAHLANDIRMA HEDEFİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 3’üncü olağan kongresi için Gümüşhane’ye gitti. Erbakan, burada yaptığı konuşmada, “Gümüşhane’de milli görüşçüler olarak milli görüş gömleğimizi son nefesimize kadar çıkarmayacağız” ifadesini kullandı. Erbakan, konuşmasında, “Bugün Gümüşhane’de milli görüşün üzerine beton değil, kurşun da dökseniz milli görüşü bitiremezsiniz” dedi. Geçmişteki bir törende, milli görüş çınarlarından birinin, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, partilerimizi kapattılar ama kalplerimizi kapatamadılar” ifadelerine atıfta bulunan Erbakan, bu manzarayı da doğrulayan bir durum olarak değerlendirdi. İkinci 40 yılda milli görüşü yeniden şahlandırmayı hedeflediklerini, Cenab-ı Allah’ın yardımıyla kimsenin galip gelemeyeceğini vurguladı ve “İnşallah o zaferlere hep birlikte ulaşacağız” dedi.

DOĞRUYA DOĞRU, YANLIŞA YANLIŞ DİYEN BİR PARTİ

Koronavirüs aşıları üzerine yorumda bulunan Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin, “doğruya doğru diyen ve kim yapmış olursa olsun yanlışa da yanlış diyen” bir siyaset anlayışına sahip olduğunu belirtti. İklim kanunu hakkında partilerinin muhalefetinin hükümete geri adım attırdığını ve bu durumu, Yeniden Refah Partisi’nin küresel güç odaklarının değil hakkın emrinde olduğunun bir göstergesi olarak nitelendirdi. Ayrıca, daha önce pandemi dönemi sırasında aşılarla ilgili yaptığı eleştirilerin bugün haklı çıktığını ifade etti.

GAZZEDEKİ DURUMA KARŞI SOMUT ADIMLAR

Gazze’de yaşanan insanlık suçları hakkında Erbakan, somut adım atılması gerektiğini belirtti. Siyonist yönetimin Gazze’deki saldırılarına dikkat çekerken, “Bu noktada elimizdeki Amerikan üslerinin kapatılması ve İsrail’e petrol sevkiyatının durdurulması gerekmektedir” dedi. Erbakan, “Devir artık aksiyon alma devridir, adım atma devridir” diyerek, İslam ülkelerinin bir arada durması gerektiğini vurguladı. Gazze’deki duruma karşı daha etkili ve somut eylemler gerektirdiğini ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİDEN REFLEKS

Gümüşhane’nin ardından Trabzon’a giden Erbakan, burada partisinin düzenlediği kongrede, terör örgütüne taviz verilmesine karşı olduklarını açıkladı. Abdullah Öcalan ile ilgili kararın, yalnızca şehit ailelerinin verebileceğini belirten Erbakan, toplumsal duyarlılığın önemli olduğuna dikkat çekti. Ülkenin güvenliği açısından terörle mücadelenin gerekliliğini vurguladı ve toplumsal huzuru sağlamak için tavizden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMA HEDEFİ

Erbakan, ekonomik durumu değerlendirerek, “Bugün Türkiye’de asgari ücret 22 bin 100 lira, emekli maaşı 14 bin 466 liradır. Açlık sınırı 23 bin lirayı aşmış, yoksulluk sınırı 80 bin liraya dayanmıştır. Bu rakamlarla halkın büyük bir kısmının yoksul olduğuna vurgu yaparak, alım gücünü artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. İşçi, memur, emekli ve köylünün yüzünü güldürme sözü veren Erbakan, bu durumu milli görüşle gerçekleştireceklerini söyledi.