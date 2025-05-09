Yeniden Refah Partisi Hedef 1 Milyon Üye

GENEL BAŞKAN ERBAKAN’IN AÇIKLAMALARI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, üye sayılarının 650 bine ulaştığını ve 1 milyon üyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Erbakan, seçim olmuyormuş gibi hazırlandıklarını ifade etti. Cumhur İttifakı ile birleşme ihtimaline değinen Erbakan, “Kesin olarak söyleyebileceğimiz bir şey tabi Cumhur İttifakı ile bir araya gelinmeyeceği. Bunu millet de bizden bu şekilde istiyor.” dedi.

KONGRE HAZIRLIKLARI VE ÜYE SAYISI HEDEFİ

Erbakan, 3. Olağan Büyük Kongre için hazırlıkların devam ettiğini aktardı. İl kongrelerinin şu anda sürdüğünü belirten Erbakan, “İl kongrelerimiz devam ediyor. Her hafta sonu özellikle 4 ya da 3 ilde il kongrelerimizi yapıyoruz.” dedi. Üye sayısının 650 bine ulaşmasından bahseden Erbakan, “Üye sayımızı bu sene içerisinde 1 milyona ulaştırma hedefiyle çalışıyoruz. Özellikle seçim döneminde ciddi bir talep oldu.” ifadesini kullandı. 2024 yılında üye sayısının artışını da kaydeden Erbakan, 257 bin üye kazandıklarını ve diğer partilerle aralarındaki farkı vurguladı.

MÜSTAKİL YOLDA DEVAM

Cumhur İttifakı ile yan yana gelmeyeceklerini yineleyen Erbakan, “Biz şu anda muhalefet tarafındayız. 31 Mart yerel seçimlerinde kendi adaylarımızla Cumhur İttifakı’na aykırı hareket ettik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, bir daha birlikteliğin olmayacağını faktör olarak belirtti. “Biz kendimiz adayız. Cumhurbaşkanı olabilmek için halkın desteğine ihtiyacımız var.” dedi. Önceden başka adaylar lehine çekilme yapıldığını, ancak bir daha böyle bir durum söz konusu olmayacağını ifade etti.

SADET PARTİSİ İLE İTTİFAK OLASI

Erbakan, Saadet Partisi ile olası bir ittifak ihtimali üzerinde durdu. “Birçok konuda siyasi düzlemde, iç ve dış politikada ekonomiyle ilgili iktidara getirdiğimiz eleştiriler noktasında, Saadet Partisi ile benzer çizgide siyaset yürütüyoruz.” diyerek ortak noktaları vurguladı.

SEÇMENİN BEĞENİSİ

Erbakan, sağ partilerin bir araya gelmesinin seçmen tarafından olumlu karşılandığını belirtti. “Seçmen, sağ partiler olarak tanımladığı partilerin bir araya gelmesinden hoşnut oluyor.” dedi. Bunun, daha fazla teveccüh toplayacak bir sinerji doğuracağını değerlendirdi.