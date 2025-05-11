Yeniden Refah Partisi, İdam Cezası Getirecek

FAALİYETLER VE AÇILIŞ TÖRENİ

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çanakkale ziyaretinde, parti binasının açılışını gerçekleştirdi. Burada partisinin kuruluşu hakkında konuşan Erbakan, “Milletimiz bu çağrımıza kulak verdi ve Yeniden Refah Partimize girmiş olduğu iki seçimde de çok önemli bir destekte bulundu” dedi. Ayrıca, iki seçim arasında oy oranlarını yüzde 100’ün üzerinde artırdıklarını ve 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’nin üçüncü büyük partisinin olmayı başardıklarını belirtti. Üye sayısında da 650 bin ile Türkiye’nin en büyük üç partisinden biri olduklarını ifade etti. 2024 yılı itibarıyla Yeniden Refah Partisinin üye kayıt şampiyonu olduğunu vurguladı.

MİLLİ GÖRÜŞÜN DESTEĞİ

Açılışın ardından, YRP Genel Başkanı Erbakan, partisinin 2. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada, “Partilerimizi kapatsalar bile her seferinde daha büyük güçle daha büyük heyecanla yeniden ayağa kalktık” dedi. Erbakan, milli görüşün asla sona ermeyeceğini söyleyerek, “Bu yoldan dönmeyiz Allah’ın izniyle” diye ekledi. Ayrıca, Erbakan hocanın ifadesiyle, “4 partimizi değil 14 partimizi de kapatsalar 15’incisini kurup yine de yola devam ederiz” ifadelerini kullandı.

REFAH PROJELERİ VE AİLE POLİTİKALARI

Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda memurlara, işçilere ve emeklilere büyük oranlarda maaş artışı yapacaklarını açıkladı. Zenginliğin yalnızca imtiyazlı kişilere değil, millete doğrudan aktarılacağını belirtti. Ayrıca, genç işsizliği ve işsizlik sorunları için çeşitli refah projeleri hayata geçireceklerini duyurdu. Eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğine de dikkat çeken Erbakan, “Milli ve manevi değerleri veremeyen bir eğitim sistemi olamaz” dedi. Medya yayınlarının toplumun değerlerine uygun hale getirileceğini vurguladı ve aile yapısını koruma konusundaki yasaları değiştireceklerini ifade etti.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE VE CEZA YASALARI

Uyuşturucuyla mücadelede önemli adımlar atacaklarını belirten Erbakan, “Gerekirse uyuşturucu ticareti yapanlara Suudi Arabistan’da olduğu gibi idam cezasını getireceğiz” dedi. Uyuşturucunun etkilerinden bahseden Erbakan, mücadelede asıl hedefin baronlar olduğunu ifade etti. “Cenab-ı Allah’ın izniyle, milletimizin teveccühü ve desteğiyle, bu söylemlerimizi hayata geçirerek milletimizi saadet ve selamete ulaştırmayı bizlere nasip eylesin” şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından parti il başkanı Mehmet Salih Yüzbaşı tarafından Genel Başkan Erbakan’a hediye verildi ve tek adayla gidilen kongrede Yüzbaşı yeniden il başkanı seçildi.