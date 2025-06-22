Yeniden Refah Partisi İttifakı Kapsamayacak. Erbakan Açıklamaları Kesin

PARTİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu İl Başkanlığı Binası’nın açılışına katıldı. Açılışta oldukça önemli açıklamalar yapan Erbakan, Cumhur İttifakı’yla yeniden bir birleşme konusunda net açıklamalarda bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI İLE YENİDEN BİR ARAYA GELMEYECEKLER

Açılış sırasında konuşan Erbakan, “Bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeyeceğimizi net bir şekilde ifade etmek istiyorum. ‘Denenmiş bir kez daha denenmez’ diye söyledik.” dedi. Ayrıca, CHP ile de ittifak yapma niyetlerinin olmadığını belirtti. Sağ seçmene hitap eden diğer partilerle bir işbirliği olasılığının mümkün olduğunu ifade eden Erbakan, “Bu konuda kapıyı tamamen kapatmıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir görüşme ve çalışma olmadı. Seçime yakın dönemde, bu yönde bir çalışmanın olması ihtimal dahilindedir.” diye ekledi.

Erbakan, fındık fiyatlarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. “Çiftçinin toplam borcu AK Parti iktidarı döneminde 2,5 milyar liradan 1 trilyon liranın üzerine gelmiş seviyede.” ifadesini kullandı. Ordu ve Giresun’da fındık konusunun gündemde olduğuna dikkat çekerek, “Piyasada 170-180 liraya satılabilen fındık, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 150 liradan fındık satışına başlamasıyla üreticilerin sıkıntıya girmesi söz konusu olmuştur.” şeklinde konuştu. Erbakan ayrıca, “Bugün Yeniden Refah Partisi iktidarda olsa, bu fındığı 300 liradan üreticiden alacak.” diyerek, geçmişte rahmetli Erbakan hocanın fındık alım fiyatını artırmasını örnek gösterdi. “Bugün devletin yapması gereken üreticinin fındığını 300 liradan satın almaktır. Böyle bir durum olmadığı için çiftçimizde, üreticimiz de perişan haldedir.” dedi.