Yeniden Refah Partisi Kongresi’nde Kesici Seçildi

YENİDEN BAŞKAN SEÇİMİ

Yeniden Refah Partisi’nin Kahramankazan’da düzenlenen 3. Olağan İlçe Kongresi’nde başkanlık görevine bir kez daha Ayhan Kesici getirildi. Kongre, ilçe binasında yapıldı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz, çevre ilçelerin ilçe başkanları ve partililerin katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede, Kesici’nin sunmuş olduğu faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.

DELEGELERDEN TAM DESTEK

Divan başkanlığını Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ferhat Uysal’ın üstlendiği kongrede, Kesici delegelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi. Osmanağaoğlu, konuşmasında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yapılan saldırıyı kınadı. Bu durum, kongrede katılımcılar tarafından dikkatlice takip edildi ve destek mesajları verildi.