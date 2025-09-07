Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan Açıklamalarda Bulundu. Türkiye’de Çok Sayıda Emekli Çalışmakta. Açlık Sınırı 27 Bin Lira Geçti. Yoksulluk Sınırı İstanbul’da 100 Bin Lira. Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı 4 Milyon. İktidar Adım Atmalı, Aksi Halde Kurtulamaz

ÜLKE GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ‘İl Başkanları Toplantısı’ öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek güncel meseleler hakkında değerlendirmelerde bulundu. MHP’nin “İmralı’ya heyet gitsin” önerisine karşı çıkan Erbakan, “Böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız” şeklinde ifadeler kullandı.

EĞİTİM VE YOKSULLUK SORUNU

Erbakan, Türkiye’de halkın yüzde 45’inin açlık sınırının altında bir yaşam sürdürdüğünü belirtti. “Efendim aç kalmıyorlar; çünkü sosyal yardımlar var, sadaka var, zekat var, yardımlaşma var. Yoksa matematik olarak elde ettikleri gelir karınlarını doyurmaya yetecek bir gelir değil. Halkın yüzde 85’i yoksul.” diyen Erbakan, emekli maaşlarının açlık sınırının çok altında kaldığını vurguladı. Açlık sınırının 27 bin liranın üstüne çıktığını ve emekli maaşlarının 14 bin 469 lira seviyesinde olduğunu belirtti. Bu şartlar altında, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 12,2 milyon emekliden 8,6 milyonunun çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

ASGARİ ÜCRET VE YAŞAM MALİYETİ

Erbakan, asgari ücretin 22 bin lira olduğunu ve bunun yoksulluk sınırının dörtte biri kadar bile bir gelir sağladığını ifade etti. İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin ağustos ayı itibariyle 98 bin 775 liraya ulaştığını, Türkiye genelinde yoksulluk sınırının 90 bin lira, İstanbul’da ise 100 bin lira civarında olduğunu dile getirdi. Eğer aileler 3 çocuk sahibi olursa, İstanbul’da 5 kişilik bir ailenin ayda en az 125 bin lira kazanması gerektiğini aktardı.

SOSYAL YARDIMLAR VE GELİR DAĞILIMI

Her yıl yaklaşık 20 milyon insanın sosyal yardım aldığını belirten Erbakan, Adaletin, gelir ve servet dağılımında kalmadığını vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın rakamlarıyla, 4 milyon 262 bin hane sosyal yardım aldığını ve bu durumun 20 milyon insanı kapsadığını ifade etti. “Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir ekonomi modeline geçmezseniz Türkiye kurtulamaz.” dedi.

MECLİSİN TUTUMU VE GEREKEN ADIMLAR

Erbakan, 7 Ekim olaylarından bu yana yetkili mercilere adım atmaları gerektiğini ilettiğini, ancak sadece kınama ve lanetleme ile bir sonuç alınamayacağını ifade etti. “Artık bildiri yayımlamanın, lanetlemenin, uluslararası kuruluşları göreve çağırmanın zamanı çoktan geldi de geçmedi mi?” diyerek durumu eleştirdi. Ayrıca Filistin’e yardım ulaştırma konusunda Türkiye’nin durumu hakkında da “Biz asırlar boyu Filistin’in hamisi olan bir ecdadın torunlarıyız, ama maalesef aciz durumdayız.” dedi.

İMRALI’YA HEYET GÖNDERİLMESİ TEPKİSİ

Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan komisyonun İmralı’ya heyet göndermesini onaylamadığını belirtti. İmralı ile görüşecek olanların MİT olduğuna dikkat çekti. “Milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı’nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız.” ifadelerini kullanarak, böyle bir durumda komisyondan çekilme durumunu dahi düşüneceklerini vurguladı. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi’nin 3’üncü Olağan Kongresi’nin kasım ayında Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacağını duyurdu.