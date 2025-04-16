Yeniden Refah Partisi’nde İstifalar Yaşandı

İSTİFA DALGASI GÖRÜLDÜ

Yeniden Refah Partisi’nin Kırşehir İl Başkanlığı’ndaki istifanın ardından Mucur, Kaman ve Boztepe ilçelerinde ilçe başkanları ile birçok partili istifa etti. Eski İl Başkanı Bülent Er’in istifasının ardından, Mucur, Kaman ve Boztepe ilçelerindeki ilçe başkanları ve yöneticiler de dahil olmak üzere birçok kişi partilerinden ayrılma kararı aldı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Yaşanan gelişmeler neticesinde Mucur’da 17, Kaman’da 14 ve Boztepe’de 7 kişi istifa dilekçesi sundu. İstifalarla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, eski il başkanı Bülent Er, istifaları sosyal medyada paylaştı. İl merkeziyle birlikte toplamda 113 kişi partiden istifa etmiş oldu.