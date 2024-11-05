“Yeniden Refah Partisi’nden Seçilen Başkan Tutuklandı”

OLAYIN ARKA PLANINDAKİ NEDENLER

Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, temmuzda istifa ederek bağımsız bir şekilde göreve devam ediyordu. Dün sabah, ilçe merkezinde makam aracıyla şantiye sahasına giderken, kuzeni Erdem Şen’in önünü kestiği öğrenildi. Çıkan tartışma sonucunda Erdem Şen, Belediye Başkanı Hilmi Şen’e, şoförü Mikail Çelikkol’a, ve otomobilde bulunan Koray Kaya (45) ile Ömer Şengül’e (42) tabancayla ateş etti.

YARALILARIN DURUMU VE OLAY YERİ MÜDAHALESİ

Olayın ardından hemen ihbarda bulunuldu ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Ancak Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Erdem Şen, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, seçim öncesinde Hilmi Şen’in kendisine iş sözü verdiğini, ancak bu sözü tutmadığını ileri sürdü. Bu durum, olayın tartışmalı bir temelinin olduğunu gösteriyor.